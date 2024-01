Zagallo é sepultado no Rio de Janeiro

O tetracampeão mundial e lenda do futebol Mário Jorge Lobo Zagallo foi sepultado no fim da tarde deste domingo (7) no cemitério São João Batista, no bairro Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A cerimônia de sepultamento foi restrita a amigos e familiares, e contou com o caixão do ex-jogador e ex-treinador coberto com a bandeira do Brasil.

O cortejo fúnebre saiu da sede da Barra da Tijuca, onde fica a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), local no qual o corpo de Zagallo foi velado durante todo o domingo, com destino ao cemitério. O caminho até Botafogo foi feito em carro aberto do Corpo de Bombeiros. As informações são do Globo Esporte.

“Para mim, é uma satisfação de ter sido filho do meu pai, por tudo que ele representou para o futebol brasileiro e mundial”, disse Paulo Zagallo, filho do Velho Lobo, durante o velório na CBF.

Ele conta que Zagallo sempre foi um pai presente, que reunia a família para almoços aos domingos. Nessas ocasiões, eles evitavam falar de futebol e tentavam concentrar nos assuntos de família.

“Meu pai tinha um carisma muito grande em relação aos atletas. Todos os atletas gostavam muito do meu pai, da maneira dele se dirigir aos atletas, de conduzir um grupo até mesmo de atletas de várias estrelas, não só na seleção como em clubes. Meu pai dava liberdade aos jogadores, de falar, de opinar. Ele conversava a parte tática do time juntamente com os atletas”, comentou Paulo.

Segundo o filho de Zagallo, o ex-atacante estava morando com o outro filho, Mário Cesar, e estava totalmente lúcido quando faleceu: “Foi da vontade de Deus ele descansar”, completou.

Cerca de 100 pessoas acompanharam o sepultamento de Zagallo. O “Velho Lobo”, como também era chamado, morreu na sexta-feira (5) aos 92 anos, vítima de falência múltipla de órgãos. Ele era o único vivo entre os titulares da final da Copa do Mundo de 1958, na Suécia — que deu o primeiro título mundial à Seleção Brasileira.

O ex-atacante ainda seria titular em 1962, no bicampeonato no Chile, além de ser treinador na conquista do tri, em 1970, no México, e coordenador técnico em 1994, quando o Brasil faturou o tetracampeonato nos Estados Unidos. Zagallo é o único, entre jogadores e treinadores de todo o mundo, a ter levantado quatro taças de Copa do Mundo até o momento.