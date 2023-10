Yuri César, ex-Fortaleza, se naturaliza árabe e pode defender a seleção do país; entenda

O meio-campista ex-Fortaleza, Yuri César, recebeu a cidadania emiradense. O jogador, revelado pelo Flamengo em 2009, defende as cores do Shabab Al-Ahli há dois anos e teve os principais requisitos para se tornar um cidadão do país e, possivelmente, defender a seleção do Oriente Médio.

"Parabenizamos nosso jogador Yuri César Santos por ter a honra de obter a cidadania dos Emirados", escreveu o clube as redes sociais.

Rafael Botelho, advogado especializado em direito desportivo, explicou que ter a cidadania não significa que o jogador já está apto para defender a seleção do país.

"A cidadania é questão de estado, enquanto a elegibilidade decorre da observância de pré-requisitos estabelecidos pela Fifa. Ainda que se imagine que esses atletas terão elegibilidade, isso leva mais tempo e tem que respeitar um tramite que independe do país e da federação local", explicou. Para ganhar a nacionalidade, o jogador tem de cumprir alguns requisitos. O atleta não pode ter disputado mais de três jogos oficiais pela seleção do país em que nasceu, nem ter entrado em campo após os 21 anos.

NO FORTALEZA

O jogador defendeu as cores do Tricolor em 2020, onde atuou em 39 partidas, marcando cinco gols e quatro assistências. No Leão o jogador participou de competições como Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense.