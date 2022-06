Yuri Alberto vira alvo de disputa entre Corinthians e Internacional

Yuri Alberto pode retornar ao futebol brasileiro. O Coritnhians entrou em contato com representantes do jogador e confia que a negociação pode avançar. O Internacional, ex-clube do atacante, também já manifestou desejo de ter o atacante de volta a equipe.

O Timão ofereceu ao jogador um contrato por empréstimo até o meio do próximo ano, mas além da disputa com o Colorado gaúcho, ainda há propostas de clubes europeus na mesa do atleta.

Atualmente, Yuri Alberto pertence ao Zenit, da Rússia, mas desde o início dos conflitos do país com a Ucrânia, ele está no Brasil. O atacante foi vendido no começo deste ano pelo Internacional, a vendo girou em torno de 25 milhões de euros. O clube russo já iniciou a pré-temporada sem o jogador, que foi peça importante do time para a conquista do campeonato nacional.

A possibilidade de negociação acontece porque a FIFA estendeu a resolução para que atletas que atuem nos países da guerra suspendam seus contratos até o meio do ano que vem.