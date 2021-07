Ygor Coelho perde para japonês no badminton e está eliminado dos Jogos Olímpicos de Tóquio

O brasileiro Ygor Coelho foi eliminado da disputa do badminton masculino nas Olimpíadas de Tóquio nesta quarta-feira (28). Contra o 12º do ranking munidal, o japonês Kanta Tsunemaya, o atleta perdeu por 2 sets a 0 com parciais de 21/14 e 21/8.

Apesar da queda, Ygor foi o primeiro do país a ganhar uma partida de chave individual nos Jogos. Na estreia, derrotou Julian Georges Paul, das Ilhas Maurício, por 2 a 0.

O jogador, de 24 anos, revelado em um projeto social montado na comunidade da Chacrinha, zona oeste do Rio de Janeiro, participou das Olimpíadas pela segunda vez. A estreia no evento ocorreu nos Jogos do Rio-2016.

O jogo

Ygor endureceu parte do primeiro game contra o japonês, mas depois não conseguiu manter o ritmo. Em partida que definiria o primeiro colocado do grupo I do badminton nas Olimpíadas de Tóquio, o brasileiro foi eliminado.

Esguio e ágil, o brasileiro não pareceu nervoso nos primeiros ataques e defesas. Desdobrava-se de um canto para outro da quadra para mandar a peteca do outro lado. Também fez o adversário correr e chegou a igualar o placar em 5 a 5 no primeiro game.

Aos poucos, o japonês começou a impor sua maior categoria, em um nível que Ygor planeja chegar em Paris-2024. Após o final da partida que durou 41 minutos, Ygor não saiu cabisbaixo. Acenou para os integrantes do COB que o acompanhavam.

