Yago Pikachu e Thiago Galhardo participam de ação solidária na Praça do Ferreira, em Fortaleza

Jogadores do Fortaleza, Yago Pikachu e Thiago Galhardo participaram de uma ação solidária realizada pelo Bem Tricolor, instituição sem fins lucrativos. A atitude visava doar alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Os dois jogadores participaram da distribuição de um sopão no centro da capital cearense.

Thiago Galhardo usou a roupa do mascote Juba e fez uma surpresa para quem estava presente no local ao tirar a máscara do personagem. O jogador ainda ganhou um bolo os torcedores para comemorar seu aniversário, que aconteceu no dia 20 de julho.

O que se sabe até o momento é que a atitude da instituição teria ajudado cerca de 200 pessoas, contando com a distribuição de 200 pães, 150 águas e 1.100 mini coxinhas, entregues com o auxílio de 30 voluntários.