Yago Pikachu é regularizado e pode estrear pelo Fortaleza no Clássico-Rei

O lateral Yago Pikachu foi regularizado pelo Fortaleza e pode estrear no Clássico-Rei deste sábado (20). O nome do atleta foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, ficando à disposição do clube. Outro também disponível é o meia Isaque, emprestado pelo Grêmio.

Com a assinatura dos contratos durante a semana, a diretoria tricolor trabalhou rápido para deixar os jogadores aptos. O confronto contra o Ceará ocorre às 16h, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste.

Legenda: O meia Isaque teve o nome publicado no BID da CBF Foto: reprodução / CBF

A tendência é que a dupla seja relacionada para o confronto. Com 28 anos, Pikachu rescindiu com o Vasco e acertou com o Leão, firmando vínculo até 2022. Já Isaque, de 23, foi cedido pelo Grêmio até o fim do ano.

Perfil dos reforços

Natural de Belém, do Pará, defendeu apenas dois times na carreira: Vasco e Paysandu. Polivalente, assume funções defensivas, mas pode ocupar os extremos do sistema ofensivo e o meio-campo.

A presença de Isaque também é voltada ao ataque. Natural de São Paulo, é formado na base do Grêmio e consegue atuar como meia central, aberto pelos lados e de centroavante.