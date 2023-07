Yago Dora faz aéreo nota 10, vence Ethan Ewing e é campeão pela primeira vez em Saquarema pela WSL

A etapa da Liga Mundial de Surfe, realizada em Saquarema, no Rio de Janeiro, chegou ao fim na manhã deste sábado, (1), com vitória brasileira. Pela primeira vez, o surfista de Florianópolis, Yago Dora, conquistou a etapa realizada no litoral carioca. Contra o australiano Ethan Ewing, Yago fez um aéreo avaliado com a nota 10 e complicou a vida de seu adversário.

Durante a bateria de 40 minutos, Yago Dora precisou de apenas sete ondas para garantir a vitória, enquanto que Ewing pegou 14 e não conseguiu superar o brasileiro. As duas melhores ondas de Yago foram avaliadas com as notas 4.83 e 10, respectivamente. Ewing, teve 4.83 e 6 com suas duas melhores notas.

Esta é a primeira vez que Yago Dora conquista a etapa de Saquarema, no Rio de Janeiro, no Brasil. Ele venceu L. O´Brien, Jadson André, J. Florence e Ethan Ewing na final.

NOTAS DE YAGO DORA NA FINAL

Onda 1: 4.10

Onda 2: 2.33

Onda 3: 1.00

Onda 4: 4.83

Onda 5: 10.00

Onda 6: 4.47

Onda 7: 2.73

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto