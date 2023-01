XV de Piracicaba x Fortaleza: confira horário, onde assistir, palpites e elenco

Na tarde da próxima sexta-feira, (13), o Fortaleza enfrenta a equipe do XV de Piracicaba na segunda fase da Copa São Paulo. O jogo acontece às 15h no estádio Rua Javari e quem vencer avança na competição.

O XV de Piracicaba encerrou a fase de grupos na liderança, com sete pontos, vencendo duas partidas e empatando uma. Por outro lado, o Fortaleza se classificou apenas no último jogo, na vitória contra a Juventus-SP, e encerrou a primeira fase com quatro pontos e em segundo lugar, atrás somente do Remo.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão do Paulistão, no Youtube.



ELENCOS NA COPINHA

XV de Piracicaba:

- Goleiros: Michel, Kaique Justino

- Zagueiros: Vitpr Wallacy, Luiz Gustavo, Flávio e Paulo

- Laterais: Gabriel Pereira, André Martini, Matusalém e Gabriel Augusto

- Volantes: Lucas Uliani, Iago, Osman, Bruno, Tabai e Miguel

- Meias: Caike, Davi Moraes, Guilherme Ramos, Marcos Vinícios e Serginho

- Atacantes: Nicolas, Eduardo, Diego Lanzarini, Ezequiel, Anthony, Eric, Estevão e Guilherme Santos.

Fortaleza:

- Goleiros: Bruno Guimarães, Carlos Brito, Khendran Andryel e Murilo D'angelo

- Laterais: Júlio Henrique, Matheus Oliveira, Gustavo, Breno Ricardo e Riquelme

- Zagueiros: Kauã Eduardo , Patrick Nunes, Geilson, Sergio e Gabriel

- Volantes: João Henrique, Ryan Guilherme, Emmanuel, Fubá e Diotti

- Meias: Riquelmo, Amorim, Pedro Henrique e Brayan

- Atacantes: Paulo Roberto, Carlos Daniel, Wendel, Breno Marques, Queiroz, Cauan Emanuel e Júlio César

XV DE PIRACICABA X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

Data: 13/01/2023

Horário: 15h

Local: Estádio da Rua Javari

Árbitro: A definir