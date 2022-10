Xaxi fala sobre retorno de Messi ao Barcelona: 'deixe-o se divertir agora'

O possível retorno de Messi ao Barcelona na próxima temporada foi assunto na coletiva do Xavi sobre a partida com a Inter de Milão, pela Liga dos Campeões. O treinador garantiu que vai falar da contratação 'no momento certo'.

Depois de sofrer com vaias na reta final da temporada passada, o argentino confidenciou a amigos que poderia retornar ao clube onde ganhou tudo na carreira em 2023. Mas começou bem agora e voltou a agradar aos torcedores franceses. Questionado sobre o retorno, Xavi desconversou e pediu que deixem Messi se divertir na França.

"Vamos deixar Leo em paz. Eu o amo muito, é meu amigo, mas não fazemos bem a ele quando falamos sobre assunto. Não é hora de falar sobre, deixe-o se divertir agora no PSG", pediu o treinador espanhol.

Foco na Liga dos Campeões

Xavi preferiu mostrar concentração para o embate com os italianos, no qual o Barcelona necessita de recuperação após derrota por 2 a 0 diante do Bayern de Munique na rodada passada.

"Essa versão da Liga dos Campeões é complicada porque você tem que jogar bem na hora certa, um erro te tira do torneio", avaliou. "Para nós é um jogo muito importante, não decisivo, mas muito importante", disse. "Depois de perder contra o Bayern, precisamos desses três pontos", garantiu, evitando um clima de revanche após eliminação em 2010.