Wolverhampton x Manchester City na Premier League: veja horário, onde assistir e palpites

Wolverhampton e Manchester City se enfrentam na Premier League 2025/26 neste sábado (16), pela primeira rodada do Campeonato Inglês. O jogo será às 13h30, no estádio Molineux, em Wolverhampton (ING). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Wolverhampton x Manchester City na Premier League terá transmissão do Disney+, no streaming.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Wolverhampton: José Sá, Matt Doherty, Emmanuel Agbadou, Toti Gomes, Ki-Jana Hoever, João Gomes, André, David Moller Wolfe, Fer López, Jhon Arias e Jorgen Strand Larsen.

Manchester City: Ederson; Matheus Nunes, Ruben Dias, Gvardiol e Ait-Nouri; Bernardo Silva, Gundogan e Reijnders; Foden, Haaland e Marmoush.

WOLVERHAMPTON X MANCHESTER CITY | FICHA TÉCNICA