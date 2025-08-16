Wolverhampton x Manchester City na Premier League: veja horário, onde assistir e palpites
Veja como assistir ao vivo ao jogo da primeira rodada do Campeonato Inglês
Wolverhampton e Manchester City se enfrentam na Premier League 2025/26 neste sábado (16), pela primeira rodada do Campeonato Inglês. O jogo será às 13h30, no estádio Molineux, em Wolverhampton (ING). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Wolverhampton x Manchester City na Premier League terá transmissão do Disney+, no streaming.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Wolverhampton: José Sá, Matt Doherty, Emmanuel Agbadou, Toti Gomes, Ki-Jana Hoever, João Gomes, André, David Moller Wolfe, Fer López, Jhon Arias e Jorgen Strand Larsen.
Manchester City: Ederson; Matheus Nunes, Ruben Dias, Gvardiol e Ait-Nouri; Bernardo Silva, Gundogan e Reijnders; Foden, Haaland e Marmoush.
WOLVERHAMPTON X MANCHESTER CITY | FICHA TÉCNICA
- Competição: primeira rodada da Premier League 2025/26
- Local: estádio Molineux, em Wolverhampton (ING)
- Data: 16/08/2025 (sábado)
- Horário: 13h30 (de Brasília)
