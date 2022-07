Wimbledon hoje: veja horário e onde assistir à final entre Novak Djokovic e Nick Kyrgios

A final do torneio de Wimbledon, um dos mais tradicionais do tênis mundial, ocorre neste domingo (10). A partir de 10h (de Brasília), o sérvio Novak Djokovic enfrenta o australiano Nick Kyrgios valendo a taça. O histórico do duelo tem duas vitórias do tenista da Oceania nos únicos confrontos até o momento.

Para chegar na decisão, Djokovic bateu britânico Cameron Norrie na semifinal e segue na busca do 7º título na grama sagrada de Londres. Kyrgios, por outro lado, não precisou entrar em quadra pois o espanhol Rafael Nadal desistiu da disputa após a constatação de uma lesão em um músculo do abdômen.

Legenda: O torneio de Wimbledon, em Londres, é um dos mais tradicionais do tênis mundial Foto: AFP

"Vai haver muitos fogos de artifício! Faz tempo que não jogamos. Nunca ganhei um set dele", projetou Djokovic. Diante de uma dos maiores nomes da história do esporte, o australiano tem a chance de disputar a 1ª final de um Grand Slam na carreira. O melhor resultado tinha sido as quartas do Australian Open, em 2015.

ONDE ASSISTIR

A final de Wimblendon terá transmissão ao vivo do SporTV 3, ESPN e do serviço de streaming Star+.

FICHA TÉCNICA | Novak Djokovic x Nick Kyrgios

Competição: Wimblendon.

Etapa: final masculina da categoria simples.

Data: domingo, dia 10 de julho de 2022.

Horário: 10h (de Brasília).

Local: Londres, na Inglaterra.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte