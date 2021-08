Wilton Pereira Sampaio será o árbitro do primeiro jogo entre São Paulo e Fortaleza na Copa do Brasil

O goiano Wilton Pereira Sampaio será o árbitro da partida entre São Paulo e Fortaleza, na próxima quarta-feira (25), às 21h30, no estádio Morumbi, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Wilton Pereira será auxiliado pelos também goianos Fabrício Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires. No VAR, o paraibano Wagner Reway.

Histórico

A última vez em que Wilton Pereira esteve em campo em jogo do Fortaleza foi no dia 7 de agosto, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida, foi expulso o volante Felipe, ao receber o segundo cartão amarelo em jogada polêmica no meio do campo, com o atacante Deyverson. Na ocasição, o Fortaleza venceu o Palmeiras por 3 a 2.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte