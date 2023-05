Willian Maranhão vibra com primeiro gol pelo Ceará e avisa: 'a gente vai buscar o G-4'

Willian Maranhão vibrou com o gol na vitória do Ceará por 3 a 1 em cima do Londrina. O jogador quer a quarta vitória seguida diante do Novorizontino e busca do Alvinegro pelo G-4 do Brasileirão. O meia falou durante desembarque da equipe no Aeroporto Pinto Martins, nesta quinta-feira (25).

"É seguir trabalhando, focado, pra gente chegar no G4. Estamos próximos. Nossa meta ainda não chegou, mas a gente ainda tá trabalhando bem forte para chegar no G4. A gente vai buscar o G4 e brigar na parte de cima da tabela", explicou.

Sob comando de Eduardo Barroca, a equipe segue invicta fora de casa. Além do Londrina, a equipe alvinegra venceu o Criciúma. O time somou seis pontos e subiu para a nona posição da tabela.



"Foram jogos bastante complicados mas, graças a Deus, seis pontos. A gente almejava isso, foram dois jogos fora de casa e duas vitórias. Isso dá moral para nós, muita confiança. Agora, do lado da nossa torcida, com mulheres, crianças e pessoas com deficiêcia. Com certeza vão ajudar muito a gente a conseguir nossa quarta vitória seguida", disse o meia.

Maranhão marcou o primeiro gol com a camisa do Ceará. Ele destaca o pedido do técnico Eduardo Barroca: "Fico muito grato que o professor Barroca pediu para mim e para o Richardson, pra gente chegar um pouquinho mais na área. E no primeiro lance ali, lembrei da dica e fui para a área e graças a Deus fui coroado com o gol", revelou.

O Ceará enfrenta o Novorizontino neste domingo (28), às 15h30 (de Brasília), na Arena Castelão. O duelo é válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: