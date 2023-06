Willian Formiga inicia transmissão e se aproxima de retorno no Ceará

O lateral-esquerdo Willian Formiga foi a principal novidade do treino do Ceará nesta quarta-feira (14). O jogador de 28 anos foi ao gramado de Carlos de Alencar Pinto, centro de treinamentos do Vovô, e iniciou o período de transição. Formiga sofreu uma entorse no joelho no jogo de volta da final da Copa do Nordeste, contra o Sport, no dia 3 de maio.

No gramado de Carlos de Alencar Pinto, o lateral-esquerdo realizou um trabalho à parte do restante do grupo, conforme o protocolo da transição. A expectativa é que nas próximas semanas o atleta retorne normalmente aos treinamentos com os demais jogadores e fique à disposição do treinador Eduardo Barroca para o restante da temporada.

VEJA VÍDEO DE WILLIAN FORMIGA NA TRANSIÇÃO

Willian Formiga iniciou hoje o período de transição. Atleta vai treinando à parte na atividade em Porangabuçu.



AUSÊNCIAS E RETORNOS

De acordo com o jornalista Samuel Conrado, do Sistema Verdes Mares, o treinamento desta quarta-feira marcou mais uma vez a presença do lateral-direito Michel Macêdo nos treinos com o restante do elenco. Por outro lado, Richard e Luiz Otávio não subiram para o gramado, enquanto Tiago Pagnussat foi poupado e apenas correu ao redor do campo.

O Ceará tem pela frente um longo período de treinamentos, já que só volta a disputar uma partida no dia 25 de junho. Na ocasião, a equipe comandada por Eduardo Barroca viaja ao Maranhão, onde enfrenta o Sampaio Corrêa, em partida válida pela 13ª rodada da Série B. O Vozão ocupa atualmente a sétima colocação da competição, com 19 pontos.

