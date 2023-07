Willian Formiga avalia momento do Ceará na Série B e afirma: ‘nos incomoda bastante'

O Ceará vive um momento pra lá de complicado na Série B do Campeonato Brasileiro. Após quatro jogos sem vitória, com dois empates e duas derrotas neste período, o Alvinegro de Porangabuçu viu sua distância para o G-4 e o seu objetivo de acesso à Série A ficar cada vez mais distante. Hoje, o Vovô é o 12º colocado, com 21 pontos, tendo oito de diferença para o Novorizontino, 4º lugar.

Na véspera de um importante confronto contra o Botafogo-SP, o lateral-esquerdo Willian Formiga ressaltou que o momento chateia o elenco alvinegro, mas que todos estão focados para superá-lo. "É um momento que incomoda bastante. Nós temos total ciência disso, mas só o trabalho vai definir tudo. É trabalhar firme, focado, e recuperar a confiança do grupo para que as vitórias possam vir jogo após jogo", afirmou.

O duelo diante da equipe paulista inicia uma série que quatro confrontos diretos que o Vozão tem nas últimas quatro rodadas do primeiro turno. Formiga está disputando sua terceira edição seguida de Série B e garantiu que não tem jogo fácil na competição.

"São jogos difíceis. Já é a terceira Série B que eu disputo, não existe jogo fácil, o foco tem que estar sempre lá em cima. É um campeonato muito brigado, físico, mas nossa equipe é qualificada e tem totais condições de brigar pelo acesso. O time está precisando de uma sequência de vitórias para voltar a ter confiança e acredito que, com muito trabalho, os resultados positivos vão vir", ressaltou.

BAIXO APROVEITAMENTO EM CASA

Dentro de casa, o Ceará tem o quarto pior aproveitamento de toda a Série B. Isso tem contribuído bastante para a falta de regularidade da equipe alvinegra no torneio. De acordo com o lateral-esquerdo, os jogadores alvinegros sabem que estão deixando a desejar. Porém, ele afirmou que, diante do Botafogo-SP, a torcida pode esperar um time muito forte e focado para conquistar a vitória.

"Sabemos que estamos pecando em casa, mas estamos procurando corrigir esses erros. Jogar em casa é o nosso ponto forte, tendo nossa torcida a favor, que sempre vem nos apoiar. É manter o foco e ir em busca das vitórias. Vai ser um time muito forte mentalmente, um time que está bem fisicamente e vai buscar a vitória a todo momento. É isso que o professor Guto está passando pra nós todos os dias. A torcida pode esperar um time que vai brigar muito e vai em busca dos três pontos", enfatizou.

TORCIDA NA BRONCA

Legenda: Após conversar com elenco do Ceará, organizada cobra e faz ameaças: 'as providências serão tomadas' Foto: Reprodução/Twitter Cearamor

Por falar em torcida, integrantes da principal organizada do clube alvinegro estiveram presentes na noite da última quarta-feira, (5), no CT de Porangabuçu para conversar e cobrar o elenco e a comissão técnica pelo momento atual. Formiga explicou que a conversa foi pacífica e que elenco e torcida estão unidos pelo mesmo objetivo.

"Teve uma conversa pacífica. Eles vieram falar sobre o que estão achando do momento, mas também não deixaram de falar que vão estar sempre apoiando a equipe. Nós passamos para eles que vamos continuar trabalhando firme para tentar buscar as vitórias e que nós e eles juntos somos bem mais fortes", completou.