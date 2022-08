Willian deixa o Corinthians e desabafa: 'Não vim ao Brasil para ser ameaçado'

Willian já assinou rescisão de contrato com o Corinthians. O meia revelou que está voltando para a Europa pelo clima hostil da torcida contra ele e os familiares. O jogador contou ter recebido ofensas constantes. A declaração foi dada nesta sexta-feira (12), em entrevista ao ge.globo.

"Os motivos da minha saída são as ameaças que sofri, principalmente minha família. As ameaças nunca pararam. Sempre que o Corinthians perdia e se às vezes eu não estava bem no jogo, minha família recebia ameaça, xingamentos nas redes sociais. Minha esposa, minhas filhas, depois de um tempo começaram também atacar meu pai, minha irmã", disse o meia.

O jogador lembrou do desejo de jogar no Timão quando voltou ao Brasil e que sabia da pressão, mas não esperava receber ameaças. Ele foi contratato em setembro de 2021, disputou 45 jogos e fez um gol. Após lesões, ficou de fora de partidas importantes.

"Sabia da pressão, da cobrança, das críticas que iria receber, mas não vim ao Brasil para ser ameaçado, para ter minha família ameaçada a cada jogo que perdia ou se eu não fizesse um bom jogo. Esse é o principal motivo. Sei que não são todos os torcedores, sei que é a minoria, mas ela acaba causando um impacto muito grande e um dano mental, principalmente nas minhas filhas. Emocionalmente isso afeta bastante", contou o jogador.

O meia avisou à diretoria do clube o desejo de sair e voltar a atuar no continente europeu. O jogador viu a esposa ficar preocupada após ele ser ameaçado nas redes sociais. As filhas dele também foram ofendidas. Willian chegou a registrar boletins de ocorrência.

"Ficam normalizando a situação, romantizando as agressões, todas essas coisas que acontecem e vem acontecendo no futebol brasileiro, não tem o que dizer para eles, acham que é normal, que tem que ser assim mesmo, mas para mim não é. Essa é uma causa que todos os jogadores precisam brigar. O torcedor não pode ir na sua família depois de uma derrota e xingar, usar palavras que não têm cabimento. Esse é o recado, minha saída do clube foi por esses motivos", avaliou Willian.

Ainda na entrevista, o jogador diz não ter problemas com o técnico Vítor Pereira. O futuro ainda não está decidido, mas o Fulham, da Inglaterra, tem interesse em contar com Willian.