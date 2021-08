William Oliveira festeja retorno ao time titular e projeta sequência no Ceará: "sempre trabalhando"

O volante William Oliveira retornou ao time titular do Ceará no último domingo (22) contra o Flamengo. O atleta disputou 79 minutos do confronto e ajudou o sistema defensivo da equipe de Guto Ferreira. Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (25) o atleta celebrou o retorno e projetou a sequência da temporada no alvinegro.

"Muito feliz por estar voltando a entrar em campo, jogar de titular, e eu tenho certeza que eu vou sempre estar trabalhando, dando o meu melhor nos treinamentos, para estar entre os titulares. Estou muito feliz por ter participado do jogo contra o Flamengo, uma das melhores equipes do Brasil, e poder jogar de igual para igual e sair com o empate. Poderíamos até ter saido com os três pontos, mas infelizmente não saímos."

Assista à coletiva na íntegra

O meio-campista do Ceará ficou 134 dias sem atuar. Durante o período, William Oliveira precisou se recuperar de covid-19 e de uma lesão no joelho. O atleta ressaltou a importância da família e da comissão técnica no dia a dia em Porangabuçu.

William Oliveira Volante do Ceará "Fiquei bastante tempo fora, fiquei muito triste, mas também fiquei muito feliz pelo apoio da comissão técnica, de todos os funcionários do clube e da minha família. Graças a Deus estou de volta e podendo dar o meu melhor."

O Ceará volta a campo no domingo (29) contra o América-MG, às 11h (de Brasília), na Arena Independência. Será a primeira vez da equipe alvinegro, na atual temporada da Série A, atuando no período da manhã. Questionado sobre o horário, William Oliveira destacou que a adaptação deve ocorrer com qualquer turno.

"Nós temos que nos adaptar a qualquer horário. Não é questão de gostar, mas é o horário que temos que jogar e vamos lá para dar o nosso melhor, respeitando a equipe adversária, mas para buscar os três pontos."