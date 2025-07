William Machado valoriza boa sequência do Ceará e projeta duelo contra o Corinthians

Depois de vencer o primeiro Clássico-Rei do Brasileirão, o Ceará segue a preparação para enfrentar o Corinthians na competição. O zagueiro Willian Machado, em coletiva realizada nesta terça-feira (15), falou do momento do clube que tem como grande objetivo a permanência na Série A. O Alvinegro também vem de classificação para a semifinal da Copa do Nordeste.

"Conseguimos dois bons resultados. Sabemos que o torcedor tem uma empolgação mediante os resultados, mas o torcedor também entendeu a ideia do clube, eles sabem do nosso discurso, de ter o pé no chão, humildade. O nosso objetivo é claro: é a permanência. Estamos alinhados com eles. Ficamos felizes porque o torcedor abraçou a ideia. Nos sentimos muito bem com o apoio da torcida", afirmou o a atleta.

O Vovô quer manter o desempenho como mandante na Série A. O Ceará está com 18 pontos no torneio, sendo 13 conquistados em casa.

"Sabemos das dificuldades que teremos. Sabemos, também, que estamos em uma trajetória boa em casa. Vamos buscar aproveitar isso, para impor o nosso jogo, independente da maneira que o Corinthians venha. É fazer nosso trabalho, respeitando a camisa do outro lado, mas, acima de tudo, o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Ceará. Vamos entrar para vencer. Todo erro custa caro. Iremos procurar fazer uma partida perfeita para sairmos com a vitória", completou o atleta.

Ceará e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (16), a partir das 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão. Mais de 27 mil torcedores já confirmaram presença no confronto. O duelo é válido pela 14ª rodada da competição.