West Ham x Manchester City ao vivo pela EFL Cup

O Manchester City encara mais uma partida em competição que está nos objetivos do clube na temporada 2021/2022. Pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa (EFL Cup), os Citizens tentam avançar no confronto eliminatório desta quarta-feira, às 15h45, contra o West Ham, fora de casa.

Acompanhe ao vivo

O time do técnico Pep Guardiola terá um desafio e tanto em 90 minutos. Em caso de empate, a vaga nas quartas de final da competição será decidida nos pênaltis. Promessa de emoção nesta tarde.

Palpites

Para o jogo, o treinador espanhol não terá Delap e Ferrán Torres (lesionados); Sterling (dúvida); Mendy (preso). O brasileiro Gabriel Jesus deve ganhar vaga no time titular ao lado de Grealish.

Do lado do time londrino, que faz ótima campanha no Campeonato Inglês (4º lugar) e figura no grupo dos times que conquistam vaga na Uefa Champions League, a grande dúvida do treinador experiente David Moyes é a escalação do atacante Fornals, que deve formar ataque com o centro-avante Michael Antonio.

Prováveis escalações

WEST HAM (Técnico: David Moyes)

Aréola; Fredericks, Dawson, Diop e Johnson (Cresswell); Declan Rice, Noble (Soucek), Bowen (Yarmolenko), Lanzini e Masuaku (Fornals); Michail Antonio.

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Steffen; Egan-Riley, Stones, Aké e Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho e Palmer; Mahrez, Gabriel Jesus e Grealish.

Ficha técnica

Data e horário: 27/10/2021, às 15h45 (de Brasília)

​Local: Estádio Olímpico, em Londres (ING)

Árbitro: Jonathan Moss

Assistentes: Marc Perry e Timothy Wood

Transmissão: ESPN Brasil e Star+

