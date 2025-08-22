West Ham x Chelsea na Premier League: veja horário, onde assistir e palpites
Veja como assistir ao vivo ao jogo da segunda rodada do Campeonato Inglês
West Ham e Chelsea se enfrentam na Premier League nesta sexta-feira (22), pela segunda rodada do Campeonato Inglês. O jogo será às 16h, no estádio Olímpico de Londres, em Londres (ING). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida West Ham x Chelsea na Premier League terá transmissão da ESPN, na televisão, e do Disney+, no streaming.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
West Ham: Hermansen; Todibo, Kilman e Aguerd; Wan-Bissaka, Guido Rodríguez, Ward-Prowse, Lucas Paquetá e Diouf; Bowen e Füllkrug.
Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Acheampong, Chalobah e Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo e Cole Palmer; Pedro Neto (Estêvão), João Pedro e Gittens.
WEST HAM X CHELSEA | FICHA TÉCNICA
- Competição: segunda rodada da Premier League 2025/26
- Local: estádio Olímpico de Londres, em Londres (ING)
- Data: 22/08/2025 (sexta-feira)
- Horário: 16h (de Brasília)
