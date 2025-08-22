Diário do Nordeste
West Ham x Chelsea na Premier League: veja horário, onde assistir e palpites

Veja como assistir ao vivo ao jogo da segunda rodada do Campeonato Inglês

Daniel Farias
(Atualizado às 08:46)
Jogada
Legenda: Jogadores do Chelsea durante Chelsea x PSG no Super Mundial de Clubes
Foto: JUAN MABROMATA / AFP

West Ham e Chelsea se enfrentam na Premier League nesta sexta-feira (22), pela segunda rodada do Campeonato Inglês. O jogo será às 16h, no estádio Olímpico de Londres, em Londres (ING). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida West Ham x Chelsea na Premier League terá transmissão da ESPN, na televisão, e do Disney+, no streaming.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

West Ham: Hermansen; Todibo, Kilman e Aguerd; Wan-Bissaka, Guido Rodríguez, Ward-Prowse, Lucas Paquetá e Diouf; Bowen e Füllkrug.

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Acheampong, Chalobah e Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo e Cole Palmer; Pedro Neto (Estêvão), João Pedro e Gittens.

WEST HAM X CHELSEA | FICHA TÉCNICA

  • Competição: segunda rodada da Premier League 2025/26
  • Local: estádio Olímpico de Londres, em Londres (ING)
  • Data: 22/08/2025 (sexta-feira)
  • Horário: 16h (de Brasília)
