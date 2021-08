Wellington Paulista tem diálogo hilário com Reinaldo após queixa de dor: "Esse olho já é caído"

O atacante do Fortaleza, Wellington Paulista, é o conhecido no meio do futebol pela originalidade em campo e algumas situações engraçadas, além do faro de gol. Contra o São Paulo, no empate em 1 a 1, no Morumbi, nesta quarta-feira (26), o centro-avante protagonizou mais uma cena hilária ao discordar de Reinaldo sobre uma possível agressão em lance.

O jogador do time paulista se chocou no ar com Yago Pikachu e caiu ao solo, soltando um enorme grito. Wellington Paulista reclamou da reação. "Que gritaria feia você faz, mano. P...", argumentou o jogador do Fortaleza com o atleta são-paulino, que retrucou: "Olha aqui ó, olha aqui ó", mostrando uma possível lesão no olho.

Wellingon Paulista, então, soltou a célebre frase: "Esse olho já é caído, esse olho já é caído".

Veja o vídeo

Reação de Cléber Machado

O áudio foi captado pela transmissão da Rede Globo e causou reações bem-humoradas do narrador Cléber Machado. "Aí não, esse diálogo é para entrar para história", disse o locutor.

O Fortaleza volta a enfrentar o São Paulo no dia 15 de setembro, às 21h30, na Arena Castelão. Com o jogo empatado e sem gol qualificado, um novo empate por qualquer placar leva a partida para as penalidades. Quem vencer se classifica para as semifinais da Copa do Brasil.