Wellington Paulista garante postura agressiva do Fortaleza contra o Ceará: "espirito vencedor"

Utilizando esquemas táticos variados desde sua chegada ao Fortaleza, Vojvoda segue buscando encontrar um modelo de jogo ideal para comissão técnica e seus jogadores. Para Wellington Paulista, as mudanças efetuadas pelo comandante argentino são benéficas, pois os jogadores conseguem passar para o campo o que aprendem nos treinamentos diários.

“Acho que todo mundo tem que estar ciente do que tem que fazer. Não adianta colocar os jogadores dentro de campo e os jogadores não correrem pelo treinador, não fazer o que ele quer e pede. Quando ele pede, nós assimilamos muito rápido e fazemos no jogo. Lógico, pensando nas partes ofensivas e defensivas. No nosso elenco, todo mundo tem que marcar e atacar, então acabou favorecendo porque todo mundo está com o espírito muito vencedor.”

O Fortaleza chega para o duelo contra o Ceará, neste domingo (23), com a vantagem do empate. Por ter tido a melhor campanha da 2ª fase, o Tricolor do Pici garante o tricampeonato estadual com o placar terminando igualado. Para o camisa 9 do Leão, o Fortaleza não pode recuar e precisa manter a postura adotada nos últimos confrontos.

Wellington Paulista Atacante do Fortaleza “Não podemos recuar. Nós temos nossa característica de jogo que é de agredir o adversário o tempo todo, então não vamos esperar o Ceará, vamos começar atacando como fazemos com todas as equipes desde a chegada do Vojvoda. Vamos trabalhar nesses últimos dois dias para que consigamos ataca-los como fizemos nos últimos jogos, continuar marcando gols, e não sofrer gols que é o necessário.”

Fortaleza e Ceará se enfrentam neste domingo (23), em jogo único, pela final do Campeonato Cearense. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.

Assista à coletiva na íntegra: