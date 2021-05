Wellington Paulista elogia Léo Porto e revela tranquilidade do elenco por novo treinador

O Fortaleza segue atento ao mercado para definir o seu novo treinador para a sequência da temporada. Nesta segunda-feira (3), em coletiva de imprensa, o experiente atacante Wellington Paulista comentou sobre o clima entre os jogadores para a chegada do novo técnico.

Wellington Paulista Atacante do Fortaleza “Estamos tranquilos, temos que esperar chegar o treinador, para que nós possamos pensar como ele gosta de trabalhar, o que gosta de fazer nos treinamentos e nos jogos, então é esperar. Torcemos para que venha o mais rápido possível para que consigamos adaptar com ele, para que possamos fazer um bom Campeonato Brasileiro.”

Sem treinador efetivo, o Fortaleza segue sendo dirigido à beira do campo pelo auxiliar fixo do clube, Léo Porto. O camisa 9 do Leão avalia como positivo o trabalho desenvolvido pelo técnico interino.

“Trabalhar com o Léo Porto é muito fácil. A gente já tinha uma amizade muito boa, por ser auxiliar, e nós respeitamos muito ele, que é o importante quando o auxiliar assume. Quando ele começa a trabalhar conosco, ele fala, a gente escuta, tem uma conversação boa, um diálogo bom e trabalhar com ele é muito legal.”

Técnico estrangeiro

Após recusa de Fernando Diniz para comandar o elenco Tricolor, a diretoria do Fortaleza mira no cenário Sul-Americano e Europeu para contratar o novo técnico do Leão. Questionado sobre a possibilidade de um técnico estrangeiro comendar os jogadores, Wellington Paulista revela torcida para ser "uma coisa boa".

Wellington Paulista Atacante do Fortaleza "Eu, particularmente, nunca trabalhei, então não sei como é. Espero que seja uma coisa boa, que a gente consiga ter bons frutos aqui no Fortaleza."