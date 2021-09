Wellington Paulista diz que oscilação na Série A chegaria e espera vitória contra o Galo

O Fortaleza vive um momento de oscilação na Série A, com 4 partidas sem vencer, sendo derrotado pelo Bahia de 4 a 2 na rodada anterior, a última do 1º turno. O clube, 3ºcolocado com 33 pontos, começa a caminhada no returno diante do líder Atlético/MG, no domingo (12), às 16 horas no Castelão. E o atacante Wellington Paulista, mesmo com a oscilação recente de resultados, está confiante em uma vitória diante do líder, assim como aconteceu na estreia na Série A, por 2 a 1 no Mineirão.

"Nosso treinamento foi muito intenso. Vamos jogar com um time de muita qualidade, que melhorou muito após o jogo contra nós e será um jogo complicado. Mas vamos em busca da vitória, em continuar somando pontos no campeonato. Uma hora ia vir a má fase, todo mundo oscila no campeonato, mas a gente empatou mais do que perdeu. Oscilamos pontuando e vamos voltar a vencer para pensar em coisas maiores", disse ele.

O atacante garantiu que o grupo está confiante para o duelo, consciente de que os resultados positivos possam vir após a queda de rendimento no fim do 1º turno.

" A fase não assusta, não atrapalha. A gente sempre pensa jogo a jogo. Se ganha, comemora um dia e pensa no outro jogo. Se perde ou empata, esquece e já pensa no outro jogo. É isso que estamos fazendo agora".

De volta ao Castelão após 12 dias, o Fortaleza terá um gramado melhor para jogar. E Wellington Paulista comentou as melhorias no gramado.

"A gente estava reclamando muito. E quando melhora acaba tendo mais qualidade de jogo, ainda mais no Castelão, onde estamos muito mais adaptados. Estou feliz pelo gramado e esperamos fazer um grande jogo e sair com a vitória".

