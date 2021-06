Wellington Paulista analisa Fortaleza e revela cobrança de Vojvoda: "queria o time dele jogando"

O primeiro Clássico-Rei da história da Copa do Brasil terminou empatado em 1 a 1 nesta quarta-feira (2). O Ceará abriu o placar com Cléber, mas Wellington Paulista deixou tudo igual para o Fortaleza no 2º tempo. O capitão tricolor revelou cobrança do técnico Vojvoda para mudança de postura.

“Ele falou que queria o time dele jogando, não brigando, nem discutindo com juiz ou com adversários, quer o time jogando. Então a gente botou a bola no chão. Ele me cobrou, que eu não estava muito bem, cobrou o Matheus também, e no 2º tempo nós melhoramos, conseguimos jogar e conseguimos empatar. Uma pena que a gente não conseguiu virar", afirmou.

Legenda: Wellington Paulista vibrou bastante com a comissão técnica após o gol

No esboço geral da partida, o Vovô foi melhor no início, enquanto o Leão teve as melhores chances na volta do intervalo. Para Wellington Paulista, o crescimento de volume do Fortaleza foi motivado pela manutenção das características de jogo ensaiadas pelo elenco.

“A gente tinha que colocar a bola no chão, foi o que fizemos na metade do 1º tempo e no 2º tempo. A partir do momento que fizemos o primeiro gol, nosso time é toque de bola, jogada ensaiada e cruzamento bom. Vamos continuar assim para se classificar", analisou.

O duelo de volta ocorre na próxima quinta-feira (10), às 19h, na Arena Castelão. O vencedor garante vaga nas oitavas de final. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.