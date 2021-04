Wellington Nem é apresentado no Fortaleza, mas não faz previsão para estreia

O Fortaleza apresentou nesta quinta-feira o atacante Wellington Nem. O atleta estava livre no mercado desde agosto de 2020, quando encerrou o contrato com o Shaktar Donetsk, da Ucrânia. O atacante comentou que vai dar o seu melhor quando estiver pronto para estrear, ainda que não prefira estipular uma data

O atacante não tem previsão para quando pode estrear com a camisa tricolor, mas ele aponta que assim que estiver 100% preparado ele vai poder ajudar o Fortaleza nas competições.

‘Eu fiquei seis meses parado, mas eu vou me dedicar ao máximo. Eu vou treinando e conversando com a preparação física e com o departamento médico e quando eu estiver 100% bom para jogar, eu jogo. Nos treinos eu estou dando o meu máximo tentando fazer de tudo para ganhar ritmo, poder ganhar confiança o mais rápido possível para ajudar o Fortaleza’

Disputa sadia

‘Para a posição, Wellington Nem vai ter alguns concorrentes, como o seu xará Wellington Paulista, David, Osvaldo, Igor Torres, Coutinho,Tiago Orobó , William e Robson.

Nem comenta que a disputa entre eles vai ser sadia e que há espaço para todos.

"Vai ser uma disputa sadia, acho que todo mundo tem o seu lugar, todo mundo vai dar o seu máximo pro melhor do Fortaleza".

O Fortaleza entra em campo neste sábado (3) às 16 horas contra o Bahia pela 7ª rodada da Copa do Nordeste na Arena Castelão. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.

Confira a Entrevista de Wellington Nem