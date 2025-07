Wellington Carmo e Elias Morais brilham no Festival GKC Velas Trairi e lideram ranking nacional

Sol forte, ventos constantes e mar agitado criaram o cenário ideal para a 4ª edição do Festival GKC Velas Trairi, encerrado no último domingo (29) com um verdadeiro espetáculo de manobras radicais, cultura regional, sustentabilidade e espírito esportivo. O evento, realizado na paradisíaca Praia do Guajiru, consolidou-se como o maior festival multiesportivo do litoral nordestino em junho, reunindo nomes de peso do kitesurf, wingfoil e das tradicionais jangadas brasileiras.

Destaque absoluto para os atletas locais Wellington Carmo e Elias Morais, ambos da Praia da Emboaca, no município de Trairi. Elias faturou o título do Campeonato Brasileiro de Kitewave Masculino, superando adversários renomados e assumindo a liderança nacional da modalidade. Já Wellington brilhou na categoria Kite Strapless Masculino, vencendo com manobras de alto nível técnico e assumindo também a ponta do circuito brasileiro.

Na mesma categoria, Elias Morais ficou em segundo lugar, seguido por Luiz Emanuel e Andrade Ferreira. Já no Kitewave, o pódio teve Leonardo Granjeiro em segundo, Artur Moraes em terceiro e Jairo Neto na quarta colocação.

Pelo Brasileiro e Sul-Americano de TT Race Feminino, a piauiense Cristielly da Silva foi a grande campeã, com Maria Beatriz, Mara Ferreira e Cauane Polo completando o pódio. No masculino, Breno Lucas, do Maranhão, venceu uma disputa emocionante contra Leonardo Granjeiro, decidida no detalhe do toque na boia. Cássio Penha Costa foi o terceiro e Pedro Alexandre, o quarto.

No Brasileiro de Wing Race Masculino, quem roubou a cena foi o experiente Kauli Seadi, tricampeão mundial de windsurf. Ele superou Daniel Nogueira, Carlos Araújo Jr. e Francisco Erick, e ainda garantiu uma vaga exclusiva no Sertões Kitesurf. Entre as mulheres, Rocio Reigert venceu com autoridade, à frente de Lidiane Sanders e Anita Amaro, também conquistando a sonhada vaga para o Sertões.

O Desafio Sertões Kitesurf distribuiu duas vagas diretas para a competição nacional. Os campeões foram Cristielly Silva (feminino) e Brenno Lucas da Silva (masculino), que agora terão a oportunidade de representar suas categorias na renomada disputa nacional.

O evento também celebrou a tradição local com as regatas do Campeonato Brasileiro de Jangadas e Paquetes, resgatando a cultura marítima nordestina. Na categoria jangadas, vitória da embarcação Gabriel, seguida por Bico Doce, Gael e Pitbull. Nos paquetes, o troféu ficou com Diná, à frente de Imperador, Nissa na Bella e Fera D’água.

Com ampla participação popular, disputas técnicas e valorização das raízes culturais do litoral cearense, o Festival GKC Velas Trairi encerra sua quarta edição consolidado como um dos mais importantes eventos esportivos e culturais do país.