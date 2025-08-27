Wehen Wiesbaden x Bayern na Copa da Alemanha: onde assistir, escalações e horário
Veja como assistir ao vivo ao jogo da primeira rodada da Copa da Alemanha
Wehen Wiesbaden e Bayern de Munique se enfrentam na Copa da Alemanha nesta quarta-feira (27), pela primeira fase da competição. O jogo será às 15h45, na Brita-Arena, em Wiesbaden (ALE). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Wehen Wiesbaden x Bayern de Munique na Copa da Alemanha terá transmissão da ESPN 4, na televisão, e do Disney+, no streaming.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Wehen Wiesbaden: Stritzel; Wohlers, Gillekens, Janitzek e May; Schleimer, Nejad, Gözüsirin e Johansson; Flotho e Kaya.
Bayern de Munique: Urbig; Boey, Tah, Kim e Guerreiro; Kimmich, Pavlović, Karl, Olise e Díaz; Kane.
WEHEN WIESBADEN X BAYERN DE MUNIQUE | FICHA TÉCNICA
- Competição: primeira fase da Copa da Alemanha
- Local: Brita-Arena, em Wiesbaden (ALE)
- Data: 27/08/2025 (quarta-feira)
- Horário: 15h45 (de Brasília)
