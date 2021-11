Watford x Manchester United: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Watford enfrenta o Manchester United neste sábado, 20 de novembro às 12 horas (horário de Brasília), no Vicarage Road, em Watford, pela 12ª rodada da Premier League.

O Manchester United, do astro Cristiano Ronaldo, faz campanha abaixo da esperada - na 6ª colocação com 17 pontos - e vindo de derrota no clássico para o Manchester City, líder com 23. Com isso, o técnico Gunnar Solskjaer está pressionado no cargo por melhores resultados, à altura do elenco que tem.

Já o Watford faz campanha fraca, em 17º com 10 pontos, apenas dois da zona de rebaixamento. O time vem de derrota para o Arsenal por 1 a 0.

Onde vai passar

A partida terá transmissão da ESPN Brasil

Palpites

Confira os palpites dos torcedores para a partida entre Watford x Manchester United:

Prováveis Escalações

Watford

Foster; Femenía, Cathcart, N'Koulou e Danny Rose; Sarr, Cleverley, Sissoko e Dennis; João Pedro e King. Treinador: Claudio Ranieri

Manchester United

De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw; McTominay, Van de Beek, Sancho, Martial e Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo. Treinador: Gunnar Solskjaer

Ficha técnica de Watford x Manchester United

Local: Vicarage Road, em Watford

Data: 12:00h (de Brasília), sábado, 20 de novembro

