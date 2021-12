Watford x Chelsea: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Chelsea enfrenta o Watford nesta quarta-feira (1º), às 16h30 (de Brasília), no Vicarage Road, em Watford. O confronto é válido pela 14ª rodada do Campeonato Inglês (Premier League).

Na tabela de classificação, os Blues, atuais vencedores da Liga dos Campeões, lideram a competição nacional com 30 pontos. Do outro lado, o Watford busca se distanciar mais da zona de rebaixamento - hoje, ocupa a 17ª colocação, com 13.

Onde vai passar

A partida será transmitida ao vivo pelo serviço de streaming Star+.

Palpites

Prováveis Escalações

Watford: Bachmann; Ngakia, Cathcart, Ekong e Rose; Kucka, Sissoko e Tufan; Hernández, João Pedro e King. Técnico: Ranieri.

Chelsea: Mendy; Chalobah, Christensen e Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Barkley e Alonso; Mount e Havertz; Lukaku. Técnico: Thomas Tuchel.

Watford x Chelsea

Local: Vicarage Road, em Watford-ING.

Data: 16:30h (de Brasília), quarta-feira, 1º de dezembro

