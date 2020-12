Washington Luiz segue no Icasa, e Barbalha confirma novo técnico

O Icasa confirmou que Washington Luiz segue no clube para a próxima temporada. Acerto foi feito para Fares Lopes e Campeonato Cearense. O Icasa se reapresenta no dia 4 de janeiro, após conquista da 2ª divisão do Estadual.

O Barbalha também confirmou o novo técnico. É Higor César Trajano de Araújo. Em 2020, comandou o Petrolina no Pernambucano, se desligou durante a pandemia e treinou o Afogados da Ingazeira/PE.

O Crato espera acertar nesta semana com Pedro Manta. As três equipes disputam o Estadual em 2021. O Campeonato Cearense 2021 terá início em fevereiro e a final será decidida em jogo único.