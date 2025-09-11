Washington Commanders x Green Bay Packers na NFL: onde assistir, horário e destaques

Washington Commanders e Green Bay Packers se enfrentam na NFL nesta quinta-feira (11), no Thursday Night Football da Semana 2. O jogo será às 21h15, no estádio Lambeau Field, em Green Bay (EUA). Veja onde assistir ao vivo à partida e mais informações.

ONDE ASSISTIR

A partida Washington Commanders x Green Bay Packers no Thursday Night Football da Semana 2 da NFL terá transmissão do Sportv 2, na televisão, e do NFL League Pass, no streaming.

ELENCOS

Washington Commanders: Jayden Daniels, Josh Johnson, Marcus Mariota, Jacory Croskey-Merritt, Austin Ekeler, Jeremy McNichols, Chris Rodriguez Jr., Noah Brown, Jaylin Lane, Luke McCaffrey, Terry McLaurin, Deebo Samuel, John Bates, Zach Ertz, Ben Sinnott, Colson Yankoff, Tyler Biadasz, Nick Allegretti, Chris Paul, Andrew Wylie, Brandon Coleman, Josh Conerly Jr., George Fant, Trent Scott, Laremy Tunsil, Dorance Armstrong, Javontae Jean-Baptiste, Jacob Martin, Deatrich Wise Jr., Eddie Goldman, Javon Kinlaw, Jer'Zhan Newton, Daron Payne, Nick Bellore, Ale Kaho, Frankie Luvu, Jordan Magee, Kain Medrano, Von Miller, Bobby Wagner, Trey Amos, Noah Igbinoghene, Jonathan Jones, Marshon Lattimore, Mike Sainristil, Percy Butler, Will Harris, Quan Martin, Tyler Owens, Jeremy Reaves, Matt Gay, Tress Way, Tyler Ott, Tyree Jackson, Sam Cosmi, Lucas Niang.

Green Bay Packers: Jordan Love, Malik Willis, Chris Brooks, Josh Jacobs, Emanuel Wilson, Romeo Doubs, Matthew Golden, Malik Heath, Jayden Reed, Dontayvion Wicks, Savion Williams, John FitzPatrick, Tucker Kraft, Luke Musgrave, Ben Sims, Aaron Banks, Elgton Jenkins, Donovan Jennings, Sean Rhyan, Anthony Belton, Darian Kinnard, Jordan Morgan, Zach Tom, Rasheed Walker, Karl Brooks, Brenton Cox Jr., Kingsley Enagbare, Rashan Gary, Micah Parsons, Barryn Sorrell, Lukas Van Ness, Warren Brinson, Nazir Stackhouse, Colby Wooden, Devonte Wyatt, Edgerrin Cooper, Ty'Ron Hopper, Isaiah McDuffie, Nick Niemann, Quay Walker, Kamal Hadden, Nate Hobbs, Bo Melton, Keisean Nixon, Carrington Valentine, Zayne Anderson, Javon Bullard, Xavier McKinney, Kitan Oladapo, Evan Williams, Brandon McManus, Daniel Whelan, Matt Orzech, MarShawn Lloyd, Christian Watson, Jacob Monk, John Williams, Travis Glover, Collin Oliver.

WASHINGTON COMMANDERS X GREEN BAY PACKERS | FICHA TÉCNICA