Warley se recupera de lesão e fica à disposição do Ceará

O lateral-direito Warley, do Ceará, retomou os treinos com o elenco, na manhã desta quinta-feira (23), e voltou a ficar à disposição do técnico paraguaio Gustavo Morínigo. O defensor de 23 anos estava no departamento médico desde o dia 12 de março, com lesão no ligamento colateral lateral do joelho.

A última partida foi na semifinal do Campeonato Cearense, durante empate em 1 a 1 com Iguatu, no estádio Morenão, no interior cearense. Com a camisa alvinegra, até agora, disputou quatro jogos.

A tendência é disputar posição com Michel Macedo e Igor no setor. Com 23 anos, Warley pertence ao Coritiba e está emprestado ao Ceará até o fim de 2023 - em campo, também atua como ponta.

O próximo compromisso alvinegro é diante do Sergipe, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. A partida será no domingo (25), às 18h, na Arena Castelão. Pelo regulamento, em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

DM do Ceará

Em nota oficial, o clube informou que o atacante Hygor Cléber segue em tratamento. O jogador se recupera de uma lesão na coxa esquerda e tem início de transição marcada para o fim de semana.

Assim, no momento, é a única peça sob os cuidados do Centro de Saúde e Performance (CESP). O atleta de 30 anos assinou com o Vovô até 2024 e realizou sete jogos, mas ainda não marcou gols.