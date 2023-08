Warley projeta Ceará e critica estádio: ‘gramado do PV é excelente, o Castelão é horrível’

Com uma semana de atividades até o próximo compromisso, o lateral-direito Warley destacou, nesta quarta-feira (16), o foco do Ceará na Ponte Preta. O jogador comparou ainda as diferenças dos gramados da Arena Castelão com o Presidente Vargas.

Com a possível mudança de local no jogo contra o Londrina, Warley criticou as condições do campo da Arena Castelão e elogiou o PV.

“O gramado do PV é excelente, o Castelão, sinceramente, é um campo horrível, que não dá para jogar, campo seco, cheio de buracos também. Mas eu não posso dar desculpas porque o resultado não vem. Mas no PV vai fluir mais, campo excelente, sei que cabe pouca torcida, mas sei que a gente vai lotar o PVzão também”, afirma o atleta.

Nas palavras de Warley, o Ceará "amassou" o Vitória, mas o resultado não veio. De olho na Macaca, o jogador espera ser titular novamente. Com cinco atividades até o próximo compromisso, o atleta ressaltou a importância do momento para consertar erros cometidos nos últimos jogos.

“Trabalhos intensos, forte, no campo, na academia e acredito que vai ser um bom confronto. O time da Ponte Preta não é bobo, é um time forte, mas acredito que a gente vai arrancar os três pontos aqui dentro de casa, diante da nossa torcida”, acredita Warley.

DISPUTA NA LATERAL

O Ceará conta com três jogadores que podem atuar na lateral-direita em seu elenco. Dois têm o lado de campo como origem, são os casos de Warley e Michel Macêdo, que está na transição. O terceiro é o volante Caíque Gonçalves, que mais ocupou a vaga pelo Ceará na temporada. O camisa 17 também falou sobre essa “briga”.

"É uma disputa sadia entre Michel, Caíque e comigo ali também. A gente sempre trabalha para evoluir, trabalha para ser titular nos jogos e assim o Guto vai achar quem tá melhor na posição”, ressalta o lateral.

De acordo com pesquisa da UFMG, o Ceará possui 9,6% chance de subir para a Série A. Questionado sobre esse números, o jogador avalia as decisões que o Vozão terá pela frente.

Legenda: Warley em ação pelo Ceará Foto: Thiago Gadelha / SVM

“A gente conversa sim sobre isso, acesso, jogo, a cada partida a gente vem falando, porque cada jogo a gente tem que encarar como uma final. Estamos perdendo muitos pontos, a gente está vacilando nos mínimos detalhes que dão uma tristeza imensa. Como foi nesse jogo agora, a gente amassou o Vitória, mas o resultado foi para os caras”, aponta o camisa 17.

O Vozão ocupa a 10ª posição com 33 pontos na tabela da Série B. Até a partida contra a Ponte Preta, Guto Ferreira conta com cinco atividades na semana livre de treinos. Os treinos do Alvinegro foram divididos entre os campos de Porangabuçu e Cidade Vozão, em Itaitinga.