Wanderlei Silva pede doações na internet para pagar apostas feitas em jogo do Brasileirão

Através de um vídeo publicado em suas redes sociais, o ex-lutador de MMA Wanderlei Silva, pediu doações para os torcedores do Coritiba para pagar apostas que havia feito no clube no jogo contra o Athletico-PR pelo Brasileirão. Wanderlei havia apostado no clube alviverde, porém, com a derrota ele fez o pedido para poder efetuar os pagamentos.

Depois do episódio, Wanderlei voltou às redes sociais agradecendo a todos que o ajudaram.

"É pessoal, viralizou nosso vídeo pedindo de ajuda pra pagar as apostas , q realizei no jogo do @coritiba contra o atlético paranaense, muito obrigado a todos q ajudaram !", escreveu o ex-lutador.

Durante o pedido de ajuda, Wanderlei escreveu e explicou toda a situação e como ocorreu a dívida em decorrência das apostas feitas durante a partida. No jogo, o Coritiba esteve a frente no placar duas vezes e isso deu confiança para Wanderlei realizar suas apostas.

"Ontem, realizei algumas apostas, no calor da emoção, estávamos ganhando de 1×0 e realizei algumas apostas contra alguns athleticanos. Tendo em vista que infelizmente saímos derrotados dessa partida, acabei perdendo essas apostas. Então, vou mandar meu pix solidário para que todos nós, unidos, possamos juntos passar por mais essa situação. Meu pix está aí, vamos fazer um deposito para o Wand para que a gente possa honrar com os nossos compromissos", escreveu o lutador.

QUEM É WANDERLEI SILVA?

O lutador de 46 anos, já aposentado do MMA, é considerado por muitos um do p rincipais lutadores brasileiros da modalidade. Wanderlei foi campeão do peso-médio no UFC e venceu o GP desta categoria.

Em sua carreira o lutador tem 35 vitórias, 14 derrotas, um empate e um 'no contest'. Wanderlei já venceu adversários como Brian Stann, Dan Henderson, Guy Mezger, Kazushi Sakuraba, Keith Jardine, Michael Bisping, Quinton Jackson e Ricardo Arona.

Wanderlei Silva agora acompanha de perto a carreira de seu filho Thor.