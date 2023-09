Votação para SAF do Fortaleza é mantida para sábado (23) após ter pedido de adiamento negado

Um grupo de torcedores do Fortaleza solicitou que a Assembleia Geral Extraordinária que decide sobre a criação da SAF fosse adiada. O pedido foi feito nesta terça-feira (19). No entanto, a solicitação foi negada pela Mesa do Conselho Deliberativo do clube. Assim, a reunião está mantida para o sábado, dia 23 de setembro.

A Mesa do Conselho se manifestou por meio de nota e esclarece que, “diante de rumores surgidos na noite desta terça-feira, que a Assembleia Geral está mantida para o dia 23/09.”

O grupo de seis conselheiros fez o pedido para ter maior tempo para conhecimento e discussão sobre o tema. O intuito era que a nova data fosse marcada após as semifinais da Sul-Americana e também em um dia que não coincidisse com alguma partida do time da Série A.

Tanto sócios-proprietários quanto sócios-torcedores foram convocados para participar e votar na Assembleia Geral do sábado, dia 23, no Centro de Excelência Alcides Santos. Além da SAF, também serão discutidas mudanças no Estatuto Social do clube.

Leão do Pici encara o São Paulo nesta quarta-feira (20), a partir das 20h30 (de Brasília). O duelo será no Estádio do Morumbi.