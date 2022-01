Volta Redonda x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Volta Redonda e Flamengo entram em campo neste sábado (29), às 18h (horário de Brasília), em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Carioca. O duelo acontece no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Na estreia, o Volta Redonda perdeu para o Vasco por 4 a 2. A equipe ocupa a lanterna do Carioca 2022 e enfrentará um Flamengo que chega com status de favorito na competição. A equipe dona da casa ocupa a lanterna do Carioca 2022 e terá pela frente neste sábado um dos favoritos ao título.

Jogando com uma equipe alternativa, o Flamengo venceu na estreia do estadual, ao bater a Portuguesa por 2 a 1. A equipe rubro-negra busca a segunda vitória consecutiva e, caso ganhe, pode assumir a liderança isolada da competição.

Ficha técnica | veja local, horário e onde assistir

Volta Redonda x Flamengo - 2ª rodada do Campeonato Carioca

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Data: 29/01/2022 (sábado)

Horário: 18h (de Brasília)

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha

Transmissão: Cariocão Play

Prováveis escalações

Volta Redonda: Vinícius; Iury (Júlio Amorim), Davison, Dilsinho e Luiz Paulo; Muniz, Caio Vitor e Tinga; Pedrinho, Lelê e MV. Técnico: Neto Colucci.

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Cleiton, Gabriel Noga e Marcos Paulo; Igor Jesus, Matheus França e Yuri de Oliveira; Lázaro, André Luiz e Thiaguinho. Técnico: Fábio Matias.

