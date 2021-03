Volta Redonda suspende jogos da Copa do Brasil e pode adiar Ferroviário x Porto Velho

O Ferroviário deve ter o jogo da Copa do Brasil contra o Porto Velho-RO adiado pela 4ª vez. Após a partida ser confirmada pela CBF em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, a Prefeitura informou, no noite desta segunda-feira (22), que não receberá nenhuma partida da competição.

A partida estava prevista para quinta (25), às 15h30, no estádio Raulino de Oliveira. Em nota, o motivo para a suspensão era o decreto estadual contra a Covid-19.

"A prefeitura de Volta Redonda está aguardando a posição do governador do novo decreto, que deve começar a vigorar na sexta-feira. Diante disso, e diante da determinação prévia do governador de que não queria os jogos de clubes de fora do Rio aqui, nós não vamos aceitar os jogos da Copa do Brasil em Volta Redonda", anunciou em informe emitido ao jornal O Globo.

Além de Ferroviário e Porto Velho-RO, mais duas partidas da Copa do Brasil seriam no município: Jaraguá-GO x Manaus-AM e Corinthians x Retrô-PE. Diante do impasse, a Prefeitura de Volta Redonda liberou a realização do Campeonato Paulista na região.

Logística do Ferroviário

Legenda: O presidente Newton Filho está há seis anos no clube, com parte do período como membro da diretoria coral Foto: Lenilson Santos / Ferroviário

A diretoria coral aguarda uma posição oficial da CBF sobre a mudança. A expectativa é que o planejamento seja seguido até o momento do comunicado oficial, ou seja, os atletas realizam exames para o novo coronavírus e irão viajar ao Rio de Janeiro.

Inicialmente, o jogo foi marcado para Porto Velho. Com as restrições de Rondônia, foi transferido para o estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Com a data marcada, o Governo de Goiás proibiu a realização de partidas de futebol no Estado. A CBF notificou as equipes quando já estavam na cidade. O Ferrão retornou para a capital cearense e espera nova definição. Pelo regulamento, avança de fase na Copa do Brasil com empate ou vitória - o confronto será jogo único.