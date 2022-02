Volante Zé Welison é apresentado no Fortaleza e revela emoção: “coração acelerado”

O volante Zé Welison foi apresentado na tarde desta terça-feira (22), no Centro de Excelência Alcides Santos, em Fortaleza. O novo reforço do Tricolor para a temporada fala da motivação em vestir a nova camisa, das características e de como espera contribuir com o grupo. Além disso, cita a chance de jogar a Libertadores como determinante para aceitar a proposta do clube.

Zé Welison volante do Fortaleza “A ansiedade continua lá em cima, coração acelerado. Procurando sempre manter a forma e o mais rápido possível estar em campo. Vou me preparar para, quando a oportunidade aparecer, eu aproveitar da melhor maneira possível."

O atleta de 26 anos vai para a terceira camisa de time nordestino, também com Leão como mascote. Ele já passou por Vitória, Sport e vem por empréstimo do Atlético-MG. Antes de vir para o Fortaleza, revela conversas com jogadores. Ouviu elogios sobre a organização e a estrutura do clube, pontos que reforçaram a vinda dele.

“Chego bastante motivado e feliz, para poder dar sempre o meu melhor. Quero aumentar minhas metas, fazer mais jogos do que eu fiz na temporada 2021. Venho para cá para almejar grandes coisas, conquistar títulos… É isso que eu tenho em mente e isso que eu quero para mim e para meus companheiros”, disse.

Como características, Zé Welison destaca a marcação, a qualidade na saída de bola e uma boa chegada na área. Lembra que atuou como segundo volante na última temporada e conseguiu fazer boas partidas. No Leão, ele vai disputar espaço com Matheus, Jussa, Ronald, Felipe e Hércules.

“Vim para fazer a diferença como meus companheiros vem fazendo. A disputa vai ser acirrada, no dia a dia, treinamento, cada um procurando seu espaço e sempre procurar ajudar o Fortaleza, que é o que a gente tá aqui pra fazer. Estou aqui para dar o meu melhor e disputar posição de igual para igual”, explicou.

O volante tem recebido poucos cartões amarelos por conseguir tirar a bola do adversário sem a agressividade comum a atletas da posição.

“Nunca fui um jogador muito agressivo. Nunca fui de dar pontapé em adversário, mas sempre roubar a bola realmente. Fui pegando como aprendizado isso de levar o mínimo de cartões possível. Essas últimas temporadas foram assim para mim. Então, fico feliz de estar o mínimo fora das partidas por cartões, de ter equilíbrio maior dentro do campo”, avaliou.

O potiguar vem do Sport, a quem mostra gratidão, e confessa que a chance de jogar a Libertadores pesou para a vinda dele ao clube. O Tricolor também vai disputar o Brasileirão, a Copa do Brasil, o Nordestão e o Cearense. Este último o volante não vai poder disputar, pois o prazo de inscrição para novos atletas já acabou.

“Agradeci ao Sport pelo carinho e realmente pesou a oportunidade de jogar uma Libertadores. Fiquei feliz pelo clube ter interesse e aceitei o desafio de vir pra cá e poder dar alegria a torcida do Fortaleza. O pensamento é de agregar. Quero estar apto para fazer tudo que o Vojvoda tá planejando e passando pra gente. Quero ser esse volante onde ele precisar. Eu me sinto feliz de fazer algumas outras funções e poder ajudar a equipe da melhor maneira. Quero ajudar ofensivamente, defensivamente, taticamente…”, concluiu.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte