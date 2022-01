Volante Valderrama vive fase artilheira no Ferroviário e exalta projeto do clube

O Ferroviário venceu o Icasa por 2 a 0 no estádio Elzir Cabral, pela 5ª rodada do Campeonato Cearense, chegando na vice-liderança com 9 pontos. E um dos destaques do Ferroviário no início de campeonato é o volante Valderrama.

Ele tem sido o "motorzinho" do time, se movimentando o campo todo e chegando na área. Essa liberdade tática já permitiu a ele marcar três gols, sendo o artilheiro coral na temporada. Valderrama marcou nos últimos três jogos do Ferroviário: Atlético, Maracanã e Icasa.

Grande Fase

O volante destacou que tem jogado mais à frente no time coral, a pedido do técnico Anderson Batatais, por isso tem feito mais gols.

"Nunca aconteceu isso comigo, em marcar tantos gols e um começo de competição. Eu jogava muito atrás. Agora eu estou jogando um pouco mais à frente e as bolas estão sobrando e os gols saindo. Foi um pedido do treinador, que viu minhas características e perguntou se eu podia jogar ali. Eu aceitei, porque tenho que pensar no todo, no coletivo e não só em mim. Está dando certo, Quero também exaltar meus companheiros por estarem me ajudando".

Sobre o apelido de Valderrama, por causa dos longos cabelos, ele afirmou que ele surgiu quando jogava no Imperatriz.

"O cabelo era maior quando eu jogava no Inperatriz, aí os jogadores me botaram o apelido. Em homenagem a ele, ao jogador colombiano".

Projeto coral

Valderrama destacou ter acertado com o Ferrão pelos objetivos ousados da equipe para a temporada, que são o título cearense e o acesso para a Série B do Brasileiro. Ele veio do ABC/RN para o Tubarão da Barra e afirmou que a equipe está no caminho certo.

"O que me fez acertar com o Ferroviário foi o projeto. O presidente me ligou, botou o projeto na mesa e vi as metas ousadas. De ser campeão cearense, conquistar o acesso para a Série B, fora a cidade e tudo que ela oferece. Tudo pesou. Estamos no caminho certo para alcançar o objetivo".