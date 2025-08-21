Volante Ryan Guilherme, do Fortaleza, deve se transferir para o Cruzeiro

Fora dos planos de Renato Paiva, o volante Ryan Guilherme deve se transferir do Fortaleza para o Cruzeiro. O modelo de negócio ainda é discutido, mas a tendência é de empréstimo até o fim de 2026. A informação é do ge.

Se a transferência for por empréstimo, o Cruzeiro terá uma opção de compra ao fim do vínculo, mas uma compra em definitivo agora não está descartada. O contrato dele com o Fortaleza atualmente vai até o fim de 2028.

Ryan retornou ao Pici após empréstimo para o Leiria-POR em junho, mas não ganhou nenhum minuto em campo pelo Fortaleza até aqui. No dia 2 de agosto ele chegou a ser emprestado ao Royal Antwerp, da Bélgica, por 500 mil euros, mas o negócio foi desfeito e ele retornou.

Com 22 anos, o volante será emprestado pela quinta vez. Antes o Fortaleza já tinha cedido Ryan Guilherme para o Boavista-RJ, Operário-PR, Volta Redonda-RJ e Leiria-POR. Ele nunca chegou a jogar pelo time principal do Tricolor.



