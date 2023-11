Volante Ronald será devolvido ao Fortaleza pelo Cuiabá em dezembro; entenda

O volante Ronald será devolvido ao Fortaleza em dezembro. O jogador está emprestado ao Cuiabá desde o início da atual temporada, mas a diretoria do clube do Mato Grosso decidiu não exercer a opção de compra do jogador de 26 anos.

A informação foi divulgada inicialmente pelo ge. De acordo com a reportagem, o valor fixado para a compra de 50% dos direitos econômicos do jogador é de 700 mil dólares (cerca de R$ 3,4 milhões). Ronald tem contrato com o Fortaleza até 31 de dezembro de 2024.

Com a camisa do Cuiabá, Ronald soma 34 jogos (14 como titular), três gols e duas assistências. Já com a camisa do Fortaleza, foram 110 jogos, 3 gols e 5 assistências, além de títulos do Campeonato Cearense (2020, 2021 e 2022) e da Copa do Nordeste (2022).

Outros emprestados

O Fortaleza tem outros jogadores emprestados, como o lateral-esquerdo Bruno Melo, o volante Matheus Jussa, o centroavante Gustavo Coutinho, o atacante Edinho, o goleiro Felipe Alves e o zagueiro Habraão, entre outros.

*Sob a supervisão de Vladimir Marques