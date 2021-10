Volante Ronald parabeniza Fortaleza pelos 103 anos e quer vitória contra o Galo de presente

O volante Ronald concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (18), dia do aniversário de 103 anos do Fortaleza e parabenizou o clube. O jogador espera ajudar a equipe tricolor a vencer o Atlético/MG, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, na quarta-feira (20), no Mineirão presenteando o clube que joga. O jogo de volta será no dia 27 no Castelão às 21h30.

"Quero parabenizar o Fortaleza Esporte Clube pelo aniversário. Me sinto lisonjeado, honrado, em jogar neste clube gigante, de muita história. As pessoas mais antigas no clube contam a história do Fortaleza e me emociono. É um clube que merece o que esta vivendo agora, buscando uma competição internacional, merece o crescimento e queremos dar um presente de aniversário para o clube, que é uma vitória na quarta-feira e uma classificação histórica para a final da Copa do Brasil".

História

Sobre a expectativa de levar o Fortaleza pela final da Copa do Brasil pela 1ª vez, Ronald afirmou que o clube tem muito mérito e que ninguém acreditava no clube antes da competição começar.

"Chegamos até aqui por muito mérito, muito trabalho. Estamos preparados para fazer um grande jogo. Temos a oportunidade de fazer história, nossa motivação é muito grande por esta final inédita. Ninguém acreditou na gente antes de começar e vamos buscar uma tão sonhada vaga na final".

Respeito

Para o volante, a postura da equipe tem que ser a mesma de todas as fases da Copa do Brasil e da campanha na Série A, ainda que o adversário seja o líder do Brasileirão e muito qualificado.

"A postura tem que ser a mesma de toda Copa do Brasil, do Brasileiro, Somos um time aguerrido, de intensidade e temos que mostrar isso para vencer o Atlético. O time deles é muito forte, qualificado, com jogadores que vestiram a camisa seleção brasileira, espanhola. Sabemos que precisamos ter grande atenção".

Confira a coletiva do volante Ronald