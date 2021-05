Volante Marthã é emprestado pelo Ceará ao CRB/AL até o final da temporada

O volante Marthã foi emprestado pelo Ceará ao CRB/AL até o final da temporada. O anúncio aconteceu na noite desta segunda-feira (24) nas redes sociais do clube alagoano. O atleta chega para disputar a 3ª fase da Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Galo.

Marthã chegou ao Ceará em janeiro de 2020, sendo a 11ª contratação do clube para a temporada, após disputar o Campeonato Ucraniano e a Copa Ucraniana pelo FC Liev. Com 23 anos, o volante disputou oito partidas pela equipe principal e 12 pela equipe Sub-23, sagrando-se campeão do Brasileirão de Aspirantes.

Na atual temporada, o volante participou de cinco partidas pelo Campeonato Cearense e uma pela Copa Sul-Americana.