Volante ex-Fortaleza, Ederson, desperta interesse do Barcelona após boas atuações; entenda

Considerado uma das surpresas do futebol europeu pelo jornal espanhol, Mundo Deportivo, o volante Ederson, ex-Fortaleza, chama atenção pelas boas atuações no início da temporada de 2023/2024. Segundo o jornal, o volante brasileiro desperta interesse do Barcelona em decorrência dessa sua boa performance. Atualmente no Atalanta, o jogador tem contrato até 2026.

Nessa temporada, Ederson atuou em 16 jogos, incluindo Europa League e Liga Italiana, marcou cinco gols e contribuiu também com uma assistência. Com contrato firmado no Atalanta até 2026, o volante tem uma multa de 20 milhões de euros.

No Fortaleza, em 2021, Ederson esteve em campo em 58 oportunidades e participou de seis gols, marcando três vezes e somando três assistências. O brasileiro esteve presente na melhor campanha da história do clube. Naquele ano, o leão garantiu a vaga na Libertadores, encerrou o Brasileirão no G4 e foi o melhor nordestino na era dos pontos corridos. Além de ter participado também da conquista do tricampeonato cearense e ter ficado com o terceiro lugar na Copa do Brasil.