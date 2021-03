Volante Ederson é regularizado e já pode estrear pelo Fortaleza

Um dos principais nomes entre os reforços anunciados pelo Fortaleza para a temporada 2021, o volante Ederson já pode estrear pelo Tricolor. O meio-campista, de 21 anos, teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira (8) e com isso fica à disposição do técnico Enderson Moreira para atuar.

Como já vem treinando com o restante do elenco, ele está apto a estrear nesta quarta-feira (10), quando o Fortaleza enfrenta o Atlético-CE, às 15 horas, na estreia do time pelo Campeonato Cearense.

Dos reforços oficialmente anunciados até agora, ele é um dos únicos que ainda não estreou. Ederson chegou por empréstimo junto ao Corinthians até o fim de 2021.

O volante de 21 anos participou de 25 jogos na última temporada e marcou 3 gols. Ederson é o quarto reforço do Fortaleza para 2021.

Além dele, a equipe tricolor já anunciou o meio-campista Lucas Crispim, ex-Guarani, o também volante Matheus Jussa, ex-Internacional, e o atacante Robson, ex-Coritiba.