Volante do Vasco sofre ameaça de torcedores após duas semanas do rebaixamento do clube

O volante Andrey, do Vasco, foi ameaçado por dois homens de torcida organizada na porta de sua casa no domingo (7), em Olaria. O jogador fará na tarde desta segunda-feira (8) um boletim de ocorrência em uma Delegacia do Rio de Janeiro.

Um dos homens falou que estava armado e que ameaçaria outros atletas do clube carioca. A esposa de Andrey, a mãe e o pai também estavam presentes na hora do ocorrido, assim como os vizinhos à distância ouviram as ameaças. Os homens queriam saber do rebaixamento do campeonato brasileiro que aconteceu há duas semanas, após empatar com o Corinthians na 38ª rodada, em 0 a 0, no Estádio São Januário.

Em seu site oficial, o Vasco repudiou o ocorrido e informou que está prestando ajuda ao jogador e sua família. (confira a nota abaixo)

Nota do Vasco

O Club de Regatas Vasco da Gama repudia a grave intimidação sofrida pelo meio-campo Andrey na noite do último domingo (07/03). O atleta da equipe de futebol profissional foi abordado por dois torcedores, na frente de sua residência, quando estava na companhia de seus familiares.

A diretoria cruzmaltina se colocou à disposição de Andrey desde o momento que foi informada sobre o ocorrido. Um advogado criminal do Clube foi colocado à disposição do jogador e o está acompanhando na ida à delegacia na tarde desta segunda-feira (08/03) para o registro do Boletim de Ocorrência e demais providências.

O Clube entende e defende o direito do torcedor em manifestar sua insatisfação, porém condena atitudes que tragam qualquer tipo de constrangimento ou risco à segurança de atletas e funcionários dentro do seu ambiente familiar ou de trabalho.

Por fim, o Vasco da Gama reforça que dará todo o suporte necessário para Andrey e seus familiares.