Volante do Fortaleza, Rebeca Costa é convocada pela 5ª vez para a Seleção Brasileira Sub-17

A volante Rebeca Costa, do Fortaleza, foi convocada pela 5ª vez para a Seleção Brasileira Sub-17. Natural de Pindoretama-CE, a atleta de 16 anos foi chamada para o último ciclo de treinos, entre 11 e 27 de fevereiro, na Granja Comary/RJ.

As atividades são voltadas para o Campeonato Sul-Americano da categoria. O torneio está previsto para março, no Uruguai, e vale vaga na Copa do Mundo da categoria.

Em dezembro, Rebeca esteve na lista principal para amistosos da equipe nacional diante do Uruguai. A primeira convocação da jogadora ocorreu em julho, quando ainda tinha 15 anos. Apesar da juventude, atuou no time adulto que disputou a Série A-2 do Brasileiro, além de participar dos compromissos do Campeonato Brasileiro Sub-18.

Legenda: Rebeca Costa foi convocada pela primeira vez para a Seleção Brasileira Sub-17 em julho Foto: Adriano Fontes / CBF

Rebeca chegou ao time cearense para o plantel de futsal em 2020 e ascendeu ao futebol durante a última temporada. A volante é a segunda das Leoas que recebeu chance de defender o Brasil. A goleira Awanny Miria também foi requisitada duas vezes.

Convocação da Seleção Brasileira Sub-17

Goleiras:

Leilane - Ferroviária

Eluiza - São Paulo

Mariana - Fluminense

Laterais:

Luana - Fluminense

Yasmin - Ferroviária

Amanda - São Paulo

Manuella - Corinthians

Zagueiras:

Maria Augusta - Internacional

Ana Grazyelle - Ferroviária

Kedima - São Paulo

Maria Luiza - Fluminense

Meio campistas:

Ana Carolina - São Paulo

Ana Júlia - São Paulo

Rebeca - Fortaleza

Ana Clara - Benfica (POR)

Lara - IMG (EUA)

Maria Eduarda - Fluminense

Gabriele - Internacional

Larissa - Fluminense

Atacantes:

Rhaissa - Ferroviária

Aline - Ferroviária

Nathalia - Ferroviária

Ingrid - Toledo

Ana Flávia - São Paulo

Dudinha - São Paulo