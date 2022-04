Volante Derley se lesiona e adia estreia pelo Ferroviário na Série C

O Ferroviário divulgou um boletim médico esclarecendo a situação clínica do volante Derley que foi contratado no dia 18 de março e ainda não estreou pelo clube na Série C do Brasileiro. Segundo o clube, o volante apresentou uma lesão, o tratamento inicial não evoluiu e ele passará por fisioterapia para sua recuperação.

"Derley apresentou inflamações bilaterais nos tendões de calcâneo, no qual foi submetido prontamente a todo processo de recuperação, seguindo as evidências científicas para o tratamento em questão. O atleta passou por especialistas, e o departamento médico coral seguiu os procedimentos, mas não obteve o resultado imediato. Derley seguirá passando por tratamentos fisioterápicos com Danilo Medeiros (fisioterapeuta do clube), para pronta recuperação", diz a nota do clube coral.

No fim da nota, o Ferroviário afirma que confia na recuperação do jogador e fez um acordo com ele durante o tratamento.

"O Ferroviário acredita na melhora do atleta e no seu potencial, para contribuir com o elenco na busca do acesso à Série B. Reiteramos também que em acordo com o atleta, o clube não terá nenhum custo financeiro e que Derley fará jus aos seus direitos após estar apto a entrar em campo", disse o clube em nota.



Apresentação

Derley foi apresentado no dia 23 de março e mostrou-se muito agradecido pelo clube dar oportunidade a ele após 8 meses sem atuar. O último clube do volante de 35 anos foi o Santa Cruz, e sua última partida oficial foi pela Série D contra o Volta Redonda, no dia 26 de junho.

"O clube está montando um time competitivo para a Série C, com muitos jovens e atletas experientes. A Série C é mais na vontade, na garra, claro, sem esquecer o fator técnico, mas não pode faltar vontade e transpiração. Eu estava 8 meses parado, louco para voltar, em fazer o que mais amo e estou muito muito feliz com a oportunidade que o Ferroviário me deu. Desde sexta já treino e espero chegar ao melhor nível o mais rápido possível", disse ele ao ser apresentado.