Volante chileno faz publicação misteriosa e agita torcida do Fortaleza; clube nega conversas

O volante chileno Víctor Felipe Mendéz, do Unión Española-CHI, se tornou assunto na torcida do Fortaleza após publicação nas redes sociais nesta terça (22). O atleta, que já respondeu mensagens de torcedores tricolores sobre possível transferência, publicou uma foto em um avião com uma bandeira nas cores do time cearense e a imagem de um leão, o mascote da equipe.

Legenda: O volante chileno Víctor Felipe Mendéz publicou a imagem e apagou posteriormente Foto: reprodução / Instagram

Assim, a especulação sobre o mercado da bola foi iniciada. Apesar disso, em contato com o Diário do Nordeste, membros da cúpula do Fortaleza negaram qualquer negociação. Por meio de nota oficial, o Unión Española-CHI também descartou.

"Não existe nenhuma negociação com o clube Fortaleza, do Brasil, pelo volante Felipe Méndez", afirmou em comunicado.

Com 22 anos, Mendéz sempre atuou no Unión Española-CHI. No último ano, participou de 39 partidas e marcou dois gols. As interações com os torcedores leoninos começaram ainda em 2021.

No momento, a equipe soma cinco estrangeiros no elenco: os argentinos Valentin Depietri e Sílvio Romero, o equatoriano Anthony Landázuri, o colombiano Brayan Ceballos e o chileno Ángelo Henríquez. Além do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda e dos membros da comissão técnica, também da Argentina.